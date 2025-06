spread ai minimi dal 2010 ora conviene investire

Lo spread tra BTP e Bund ha raggiunto i minimi dal 2010, aprendo nuove opportunità di investimento. Questo calo riflette una crescente fiducia nel sistema economico italiano e un contesto di politica monetaria più morbida nell’Eurozona. Con i rendimenti più bassi e un quadro di stabilità emergente, è il momento di valutare se investire ora possa rappresentare una scelta strategica vantaggiosa per il futuro.

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 88 punti base, il livello più basso dal lontano aprile 2010. Al di là del valore simbolico, il dato rappresenta un segnale importante per la stabilità economico-finanziaria dell’Italia, soprattutto in un momento in cui l’Eurozona si muove verso una politica monetaria più accomodante. Perché lo spread sta scendendo. Il rendimento del decennale italiano è sceso al 3,449%, confermando un trend in atto da settimane e sostenuto da fattori interni ed esterni al sistema economico nazionale. Lo spread è, di fatto, un termometro del rischio percepito dagli investitori sui conti pubblici italiani rispetto al punto di riferimento rappresentato dai titoli tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it