Sportability 2.0 | lo sport che unisce e trasforma le comunità a Pagani

SportAbility 2.0 nasce con l’obiettivo di creare un vero e proprio ponte tra sport, inclusione e solidarietà, trasformando Pagani in un punto di riferimento per chi desidera riscoprire il valore della comunità e delle proprie potenzialità. Questo progetto non si limita a offrire attività sportive, ma si impegna a migliorare la qualità di vita di ogni individuo, promuovendo crescita, integrazione e speranza. Un modo concreto di dimostrare che lo sport unisce e trasforma davvero le comunità.

Ci sono progetti, afferma il Consigliere provinciale con delega allo Sport Antonio Fiore, che non si limitano a proporre semplici attività sportive: si prendono cura delle persone, delle loro storie, dei loro bisogni profondi. SportAbility 2.0 è uno di questi. Un’iniziativa che nasce con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

