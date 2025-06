Sport in tv oggi venerdì 27 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Venerdì 27 giugno si apre con un ricco palinsesto sportivo, pronto a regalare emozioni e adrenalina. Da Europei di basket femminili a tanti altri eventi da seguire in TV e streaming, OA Sport vi guida passo dopo passo per non perdervi nulla. Preparate il popcorn e la vostra passione, perché oggi il meglio dello sport è tutto da vivere: scoprite quale appuntamento vi aspetta e come seguirlo al meglio!

Oggi, venerdì 27 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Tanta carne al fuoco e imbarazzo della scelta. Fari puntati sugli Europei di basket femminili con l’Italia che va a caccia di uno storico approdo in finale, dovendo però affrontare nel penultimo atto le fortissime belghe. Servirà l’impresa alle nostre portacolori. Seconda giornata degli Europei a squadre di atletica e gli azzurri vorranno rispondere presente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 27 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - venerdì - giugno - streaming

Sport in tv oggi (venerdì 16 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 16 maggio, preparatevi a vivere una giornata ricca di emozioni sportive con OA Sport. Scoprite il programma completo degli eventi in tv e in streaming, con un focus particolare sugli attesissimi Internazionali d’Italia di tennis.

Sbarca a Pietra Ligure la trasmissione firmata SKY Sport "Calciomercato L'Originale" che, da lunedì 23 a venerdì 27 giugno, alle ore 23:00, va in diretta su SKY Sport 24 e SKY Sport Calcio (e in streaming su NOW) dal Molo Bestoso di Alassio, con collegamen Vai su Facebook

Translate postSport in tv oggi (mercoledì 25 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Austria in tv; Sport in tv oggi, venerdì 20 giugno 2025: il tennis con Cobolli, il Mondiale per Club; Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 13 giugno 2025: c'è la sesta tappa del Delfinato.