Sport in tv oggi venerdì 27 giugno 2025 dal tennis con Jasmine Paolini al basket

Venerdì 27 giugno 2025, la nostra guida agli sport in TV vi porta tra emozionanti sfide di tennis con Jasmine Paolini, partite di basket e grandi appuntamenti di golf. Dai prestigiosi ATP 250 di Maiorca ed Eastbourne ai WTA 250 e 500 di Eastbourne e Bad Homburg, è una giornata ricca di spettacolo e adrenalina. Scoprite cosa non potete perdere e godetevi il meglio dello sport in diretta!

Gli ATP 250 di Maiorca e Eastbourne, i WTA 250 Eastbourne e WTA 500 Bad Homburg. Tra gli appuntamenti di oggi anche il golf. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sport in tv oggi, venerdì 27 giugno 2025, dal tennis con Jasmine Paolini al basket

In questa notizia si parla di: sport - venerdì - giugno - tennis

Sport in tv oggi (venerdì 16 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 16 maggio, preparatevi a vivere una giornata ricca di emozioni sportive con OA Sport. Scoprite il programma completo degli eventi in tv e in streaming, con un focus particolare sugli attesissimi Internazionali d’Italia di tennis.

: venerdì 27 giugno all' ASD Tennis Club Grado. Ultima tappa di un torneo dove eleganza e sport si incontrano, firmata Lexus Carini. Per info e iscrizioni, contatta la segreteria del Club. Vai su Facebook

Translate postAltri sport in TV oggi 25 giugno 2025 111:30 Tennis, ATP & WTA: Sky Sport Tennis, Sky Sport 16:30 Basket femminile, EuroBasket: Quarto di Finale 3 Sky Sport 19:30 Basket femminile, EuroBasket: Quarto di Finale 4 Sky Sport La lista su http://st Vai su X

Sport in tv oggi, venerdì 27 giugno 2025, dal tennis con Jasmine Paolini al basket; Marina di Massa, Giuseppe Borzoni una leggenda dello sport Massese: al Tennis Club la presentazione del libro; Sport in tv oggi, venerdì 20 giugno 2025: il tennis con Cobolli, il Mondiale per Club.