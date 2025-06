Sport il servizio del Comune ha un nuovo sito internet | Per atleti e società

Il Servizio Sport del Comune di Ferrara inaugura il suo nuovo sito internet, un ambiente digitale pensato per essere ancora più vicino ad atleti, associazioni e società sportive locali. Con un design rinnovato e collegamenti ai social come Facebook, Instagram e YouTube, il portale offre informazioni aggiornate, servizi dedicati e un punto di riferimento digitale per tutta la comunità sportiva ferrarese. Scopri come questa innovazione possa favoritare la crescita e la partecipazione nel mondo dello sport locale!

Arriva il nuovo sito istituzionale con cui il Servizio sport del Comune di Ferrara (www.sport.fe.it), che intende essere ancora più vicino ai cittadini e in particolare alle associazioni e società sportive ferraresi. Assieme ai social collegati (Facebook, Instagram e YouTube), il nuovo spazio web. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Per il Servizio Sport del Comune un nuovo sito web a disposizione di atleti e società del territorio per rimanere sempre aggiornati; Galà dello Sport 2025; Centro tennis comunale – assegnazione in uso temporaneo anno sportivo 2024/2025.

Presentazione del sito web del Servizio Sport del Comune di Ferrara e dei relativi canali social - Venerdì 27 giugno 2025 alle 11:00, nella Sala Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del sito web del Servizio Sport del Comune di Ferrara e dei ... Riporta cronacacomune.it

