Sport e studio premio all’impegno Voliani vince in pista e in ateneo

Sport e studio, due vie che si intrecciano per formare giovani campioni di vita. Imparare dai propri errori, affrontare le sfide con costanza e disciplina: questo è il messaggio che il premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” vuole trasmettere. A Palazzo Strozzi Sacrati, tra riconoscimenti e emozioni, si celebra l’eccellenza dei talenti che, con impegno e passione, dimostrano che il successo nasce dall’equilibrio tra mente e corpo.

Imparare dai propri errori forgiando la costanza, la disciplina e la forza di volontà nei giovani. È quello che lo sport insegna come lo studio. Un legame che ha ispirato il premio speciale Fiamme Gialle "Studio e Sport", destinato ai giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati d'eccellenza sia a livello sportivo che scolastico. Alla cerimonia a Palazzo Strozzi Sacrati hanno preso parte il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti e l'assessora allo Sport di Firenze Letizia Perini. Istituito in collaborazione col Coni Toscana e i Gruppi sportivi della Guardia di Finanza, il premio è stato conferito a Margherita Voliani, promettente mezzofondista in forza alla Libertas Unicusano Livorno.

