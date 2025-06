Sport e salute in Polonia argento per i ragazzi con Diabete di tipo 1 dell' Agd Umbria

Lo sport e la salute si uniscono in Polonia, portando a casa un argento per i giovani con diabete di tipo 1 dell’AGD Umbria. L’obiettivo? Sul campo migliorare il quarto posto dello scorso anno nel torneo internazionale “The Insulin on Board Cup” di Varsavia, mentre fuori promuovevano un messaggio di speranza e empowerment: anche chi affronta una patologia complessa come il diabete può vivere con entusiasmo e determinazione, dimostrando che nulla è impossibile.

