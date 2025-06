Sport arte cultura urbana e benessere | tre giorni di pura adrenalina all' Adriatic Tattoo & Sport Festival

Tre giorni di pura adrenalina, emozioni e scoperta: l’Adriatic Tattoo & Sport Festival ha portato a Senigallia un mix irresistibile di sport, arte urbana e benessere, trasformando il cuore della città in un palcoscenico internazionale. Un evento che ha coinvolto, ispirato e lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale e sportivo locale. E questa è solo la prima tappa di un viaggio che promette ancora grandi emozioni...

SENIGALLIA - Grande successo per l'Adriatic Tattoo & Sport Festival, l'evento che nello scorso weekend, dal 20 al 22 giugno ha trasformato il centro storico di Senigallia in un vibrante crocevia internazionale di sport, arte, cultura urbana e benessere lasciando il segno e non solo sulla pelle.