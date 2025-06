Sporcizia e bivacchi nell' area giochi di piazza Forlanini

L’area giochi di piazza Forlanini, recentemente riqualificata con un investimento di circa 800mila euro durante la gestione Cinque Stelle, sta affrontando problemi di sporcizia e bivacchi, ingenerando preoccupazioni tra i residenti. Ma a chi spetta davvero la manutenzione di questa zona nel cuore di Monteverde? La risposta svela interessi e responsabilità che coinvolgono amministrazione, condomini e cittadini, in un equilibrio da preservare per il benessere di tutti.

A chi spetta la manutenzione di piazza Carlo Forlanini a Monteverde? L'area, riqualificata durante la consiliatura Cinque Stelle con circa 800mila euro, si trova proprio sopra a un parcheggio interrato, di cui usufruisce uno dei condomini che affacciano sulla piazza. Da tempo, però, gli abitanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - area - forlanini - sporcizia

Cisternone | Area verde, alberi e nuova pavimentazione per la piazza: via ai lavori di restyling, ecco come cambia la viabilità - Il Cisternone si prepara a trasformarsi grazie a un ambizioso progetto di restyling. A partire dalla prossima settimana, la piazza e via Sant'Andrea vedranno l'introduzione di nuova pavimentazione, venti alberi, un'area verde e un rinnovato arredo urbano, per offrire un volto fresco e accogliente a questa importante zona della città.

Sporcizia e bivacchi nell'area giochi di piazza Forlanini; “Dopo lo sgombero l’invasione dei senzatetto nell’area Forlanini: oggi viviamo tra sporcizia, incendi e degrado”; Area Forlanini, i commercianti: Uno scempio tra vagabondi, spacciatori e degrado.

Sporcizia e bivacchi nell'area giochi di piazza Forlanini - I cittadini di zona denunciano una situazione di abbandono nell'area soprastante a un parcheggio interrato, vicino a un istituto comprensivo. Si legge su romatoday.it

Savona, lettera di un residente: “In piazza Saffi degrado e sporcizia, ormai è diventata un’area canina a cielo aperto” - MSN - Piazza Saffi è diventata ormai un’area canina a cielo aperto: aiuole trasformate in luoghi dove quotidianamente decine di cani lasciano i propri escrementi, senza alcun controllo. Segnala msn.com