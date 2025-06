Spoleto il Tribunale dice no a ciabatte e canottiere | Serve decoro

Spoleto, la città che coniuga storia e tradizione, si distingue anche per il rispetto delle regole. Con l’arrivo dell’estate e il caldo che incalza, qualcuno ha tentato di bypassare il decoro richiesto in Tribunale indossando ciabatte e canottiere. Claudia Matteini, presidente del Tribunale, ha deciso di intervenire fermamente, stabilendo che l’abbigliamento informale non trova spazio nei luoghi di giustizia. E così, a tutela del rispetto e della dignità, si ribadisce l’importanza di un abbigliamento adeguato.

Con l’arrivo dell’estate e il termometro che sale, qualcuno ha pensato che per andare in Tribunale bastasse l'abbigliamento da spiaggia. Così a Spoleto Claudia Matteini, presidente del Tribunale, ha deciso di mettere uno stop ad abiti succinti nelle aule e nei corridoi di giustizia. E lo ha fatto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

