Split payment società quotate escluse con le fatture emesse dal 1° luglio

Dal 17 giugno 2025, un nuovo decreto fiscale rivoluziona il panorama delle operazioni con le società quotate: le fatture emesse dal 1° luglio sono escluse dal meccanismo IVA. Questa modifica, volta a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, apre nuove opportunità di gestione finanziaria per le aziende coinvolte. Scopriamo insieme come adattarci a questa importante novità e sfruttare al meglio le nuove opportunità di split payment.

Il decreto fiscale del 17 giugno 2025 ha posto fuori dal perimetro del meccanismo Iva le operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: società - quotate - split - payment

