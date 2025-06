Spin and Go Live all' EPT di Barcellona Programma e qualificazioni

Se sei un appassionato di poker, non puoi perderti l’appuntamento con gli Spin and Go live all’EPT di Barcellona, tornati a grande richiesta con un programma ricco di tornei e qualificazioni emozionanti. Questi eventi rapidi stanno conquistando il cuore dei giocatori, offrendo opportunità uniche di vincita e divertimento. Preparati a vivere l’atmosfera frizzante di Barcellona, dove ogni spin può cambiare il tuo destino pokeristico!

A fine agosto tornano a popolare l'European Poker Tour gli Spin and Go. La nuova formula di tornei "rapidi" è stata molto apprezzata dagli appassionati e per la tappa di Barcellona è previsto un evento dal montepremi decisamente interessante. Nel mentre però sono iniziate le qualificazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spin and Go Live all'EPT di Barcellona. Programma e qualificazioni

