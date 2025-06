Spiaggia di Vetro di Will Geiger | doppio appuntamento al Rouge et Noir

Un racconto intimo che esplora la possibilità di rinascere proprio nel luogo dove il passato e il presente si intrecciano, offrendo spunti di riflessione e speranza. Non perdete questa occasione unica di immergervi nella profondità delle emozioni di "Spiaggia di Vetro" di Will Geiger, al Rouge et Noir, in due appuntamenti imperdibili. Un viaggio cinematografico che vi lascerà con il cuore aperto e la mente ricca di nuove prospettive.

Doppio appuntamento al Rouge et Noir con "Spiaggia di Vetro" di Will Geiger - martedì 1 luglio ore 17:30 e mercoledì 2 luglio ore 20:30 - un film sul perdono, sull’eredità emotiva e sull’incontro tra solitudini. Un racconto intimo che esplora la possibilità di rinascere proprio nel luogo dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - vetro - will - geiger

"Spiaggia di vetro" pronto per le sale, all'Ic Telesio si festeggia l'alunno attore Souleyman Diakite - Preparati a immergerti in un mondo di emozioni con "Spiaggia di vetro", il nuovo film del regista Will Geiger, ambientato tra Messina e Villa San Giovanni.

SPIAGGIA DI VETRO – IL FILM Anteprima Nazionale: Giovedì 3 Luglio ore 20:30 ? Con tutto il cast e il regista Will Geiger in sala! ? In programmazione fino al 9 Luglio Spettacoli ore 18:30 e 20:30 CineTeatro Odeon – Reggio Calabria Il viaggio Vai su Facebook

Ischia Film Festival, in anteprima mondiale Spiaggia di vetro di Will Geiger; Spiaggia di vetro, diretto dal regista americano Will Geiger, arriva al cinema dal 30 giugno.; Cinema, all’Ischia Film Festival il film di Will Geiger girato nello Stretto.

Spiaggia di vetro: nei cinema dal 30 giugno - Il nuovo film di Will Geiger, Spiaggia di vetro, sarà in anteprima mondiale all’Ischia Film Festival, e poi in sala dal 30 giugno. Riporta vgmag.it

Ischia Film Festival, in anteprima mondiale Spiaggia di vetro di Will Geiger - Il film diretto dal regista americano Will Geiger sarà il film d'apertura del festival il 28 giugno. Secondo mymovies.it