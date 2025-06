Spiaggia Balnea distrutta la doccia | la rabbia dell’associazione

Una spiaggia per tutti, o almeno così dovrebbe essere. Questa mattina, l’associazione Inclusiva Balnea ha scoperto con sdegno che una delle sue docce, un servizio fondamentale per anziani, bambini e persone con disabilità, è stata vandalizzata. Un gesto grave che mette a rischio il diritto di accesso e inclusione di chi frequenta la spiaggia. È il momento di unirsi e chiedere rispetto e tutela per questi spazi essenziali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Più che una doccia fredda, nessuna doccia fredda per gli utenti dell’associazione Inclusiva Balnea che, questa mattina, all’apertura della sede, hanno trovato vandalizzata una delle docce, un bene pubblico essenziale, utilizzato ogni giorno da anziani, bambini e persone con disabilità, che utilizzano la spiaggia. “Strutture pensate per garantire accoglienza, dignità e inclusione, vengono distrutte senza alcuna ragione, se non quella di una grave povertà umana e culturale da parte di chi compie questi atti – Hanno scritto con rabbia i rappresentanti dell’associazione, commentando l’episodio sui social-A questi soggetti disagiati, facciamo notare che danneggiare un bene comune, destinato a chi ha più bisogno, oltre ad essere reato è un gesto che richiede alla persona che lo compie, un serio approfondimento medico e psicologico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spiaggia Balnea, distrutta la doccia: la rabbia dell’associazione

