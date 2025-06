Spezia obiettivo Cittadini al posto di Bertola

L’ambizione di Salvatore Esposito di sfidare nuove sfide in Serie A si fa sempre più forte. Dopo la delusione della finale persa con la Cremonese e un addio al mondo spezzino, il centrocampista ha annunciato il suo desiderio di cercare nuove opportunità. Con un sorriso determinato, ha dichiarato che discuterà con il suo agente per trovare la soluzione migliore. A riguardo, il ...

"Il mio sogno è giocare in Serie A". Salvatore Esposito non si è nascosto, ieri, ai microfoni di Sky, seguendo una linea di pensiero già intuita dopo la finale persa co la Cremonese, quando si è accomiatato dall’ambiente spezzino con parole di addio più che di arriverderci. Ieri Esposito ha aggiunto: "Ne parleremo io e il mio agente con lo Spezia, troveremo la soluzione migliore", ad attestare la chiara volontà di cambiare aria. A riguardo, il ds Stefano Melissano ha sgombrato il campo dagli equivoci: "Resterà solo chi avrà voglia di indossare la maglia dello Spezia. Al momento non sono arrivate offerte di acquisto per i nostri giocatori, qualora dovessero arrivare dovranno collimare con le nostre esigenze". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia, obiettivo Cittadini al posto di Bertola

