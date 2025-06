Spettacolo e divertimento in scena in piazza con Mesagne in Moda & Show

Preparati a vivere un'incredibile giornata di spettacolo e divertimento in piazza, dove moda, musica e emozioni si incontrano sotto il cielo di Mesagne. La XII edizione di "Mesagne in Moda & Show" promette di consolidarsi come uno degli eventi più attesi e prestigiosi della Puglia, lasciando il pubblico senza fiato e creando ricordi indimenticabili. Non perdere l’appuntamento: l’evento sta per iniziare!

MESAGNE - L'attesa è quasi finita e cresce il fermento per la XII edizione di "Mesagne in Moda & Show", un evento che si conferma tra gli appuntamenti più prestigiosi del settore nel panorama pugliese. La manifestazione è pronta a incantare il pubblico sabato 28 giugno nella suggestiva Piazza.

Sabato 28 giugno sarò ospite del prestigioso evento che si terrà nella Città di Mesagne "Mesagne in Moda e Show", presentata da Beppe Convertini e Raffaella Ligorio. Interpreterò i maggiori successi di Mina in un omaggio emozionante alla Grande Artista Vai su Facebook

"Non voglio mica la luna". Tre serate-evento sull’evoluzione del ruolo della donna tra TV, radio, moda, arte e cultura - Vai su X

“Mesagne in Moda & Show” – XII Edizione: sabato 28 giugno in piazza Orsini del Balzo; “Non voglio mica la luna”. Tre serate-evento sull’evoluzione del ruolo della donna tra TV, radio, moda, arte e cultura; L’uomo venuto da Mesagne che inventò la moda a Milano.

