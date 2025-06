Spettacolo a suon di gol. Il Villa supera Cervarezza.

Un vero spettacolo di emozioni e goal, con il Villa Minozzo che supera il Cervarezza 4-3 in una sfida ricca di colpi di scena. La partita ha Entusiasmato tifosi e appassionati, dimostrando ancora una volta quanto lo sport possa regalare emozioni intense. Ma cosa ha deciso realmente l'esito di questa avvincente sfida? Scopriamolo insieme nel racconto completo.

CERVAREZZA 3 VILLA MINOZZO 4 CERVAREZZA: Malpeli, Giannini, Giuliani, Buffagni, Cani, Ruopolo, Stradi, Leoncelli (36’st Gaspari), Garcia, Zanazzi, L.Fiori. A disp.: Fantolini, Masini, Casanova, Zoncheddu, G.Fiori. All.: Cecchi VILLA MINOZZO: Esposito, Ferrari, Messori, Maspero, Banzi, Lancini, Caniparoli (19’st Coli), Sorbi, Ferrario, Perrotti, Spinola (34’st Vasirani). A disp.: Grasselli, Favali, Coriani, Bertoia, Zaoui, Ricci. All.: F.Canovi Arbitro: M.Canovi (Baldanza e Folloni) Reti: Perrotti (V) al 14’pt, Zanazzi (C) al 39’pt, Giannini (C) aut. al 42’pt, Ferrario (V) al 5’st, Spinola (V) al 17’st, Garcia (C) al 21’st, L. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net