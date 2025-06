Spese militari conto salatissimo per l’Italia | 450 miliardi

Le spese militari rappresentano un conto salatissimo per l’Italia, che si aggira intorno ai 450 miliardi di euro. Con il nuovo obiettivo Nato di incrementare le spese al 5% del PIL entro il 2035, il Paese si trova di fronte a una sfida economica e strategica senza precedenti. La corsa agli armamenti è ormai inarrestabile, e l’Italia dovrà trovare nuove risorse per affrontare questa impegnativa impennata di investimenti, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della difesa nazionale.

