Spello si trasforma in città digitale e inclusiva | arriva il D-Village con robot droni cultura e sostenibilità

Spello si trasforma in un polo di innovazione e inclusione con il D-Village, un evento che porta robot, droni, cultura e sostenibilità nel cuore dell’Umbria. Il centro storico si anima il 4 e 5 luglio per la nona edizione del Social Hackathon, un’opportunità unica per esplorare come tecnologia e comunità possano collaborare per un futuro più inclusivo e sostenibile. Un’esperienza da non perdere per chi crede nel potere della condivisione e dell’innovazione.

Spello, uno dei borghi più affascinanti dell’Umbria, diventa per due giorni il cuore pulsante dell’innovazione digitale e dell’inclusione sociale. Il 4 e 5 luglio, il centro storico ospiterà la nona edizione del Social Hackathon Umbria che quest’anno propone un’edizione speciale: il D-VILLAGE, un vero e proprio “villaggio della diversità” dove tecnologia, cultura, natura e comunità si incontrano per riflettere e agire sui temi della neuro, bio e socio-diversità. Arrivano da Europa, Asia e Africa oltre 300 partecipanti – tra studenti, esperti, creativi e appassionati – per prendere parte a un programma ricco di eventi gratuiti, pensati per tutte le età. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Spello si trasforma in città digitale e inclusiva: arriva il D-Village con robot, droni, cultura e sostenibilità

