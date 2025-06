Spegne una sigaretta sulla spalla dell' ex fidanzata in pieno centro a Caserta arrestato | scena sconcertante

Un gesto sconvolgente ha scosso il cuore di Caserta: un giovane, nel pieno centro città, ha spento una sigaretta sulla spalla dell'ex fidanzata, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, rivelando il lato più oscuro dei rapporti personali e la necessità di attenzione e tutela per le vittime di violenza. La scena sconcertante si è conclusa con l'arresto dell'aggressore, portando alla luce un problema ancora troppo presente nella nostra società.

Un giovane è stato arrestato a Caserta per aggressione alla sua ex fidanzata. L'episodio è avvenuto in pieno centro, sotto gli occhi dei passanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it