Specie aliene nei mari italiani i pericoli tropicali salgono a quattro | c’è anche il pesce scorpione

Le acque italiane si stanno trasformando: nuove specie aliene, come il pesce scorpione, minacciano l'equilibrio marino. Con oltre 1.800 segnalazioni nel Mediterraneo e una diffusione sempre più ampia nel mar Ionio, i rischi tropicali salgono a quattro. È fondamentale comprendere come queste invasioni possano influenzare l'ecosistema e le attività umane. I pericoli nascosti di queste specie invasive richiedono attenzione e azioni concrete per proteggere il nostro patrimonio marino.

Sono al momento 1840 le sue segnalazioni, provenienti da diversi Paesi del bacino del mar Mediterraneo. Ma si sta diffondendo anche nei mari italiani. In particolare, il mar Ionio si sta confermando una delle aree più vulnerabili sotto il punto di vista delle specie aliene invasive. Le segnalazioni riguardano nello specifico il pesce scorpione o pesce leone, una delle specie più invasive al mondo. Ma lo Pterois miles (il nome scientifico del pesce scorpione, appunto), non è il solo osservato speciale dell'estate italiana del 2025 appena cominciata.

