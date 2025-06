Spavento per Marc Marquez | il video della tremenda caduta nelle FP1 ad Assen

Una giornata ricca di emozioni ad Assen: Marc Marquez, protagonista di una caduta spettacolare in curva 15 durante le FP1, ha rischiato grosso. La paura iniziale si è trasformata in sollievo, e poi in una performance da campione, con il miglior tempo finale. Un episodio che dimostra come la determinazione e il talento possano superare ogni ostacolo. È stato certamente un inizio di stagione memorabile per il nostro eroe.

Prima la paura, poi il sollievo e infine il miglior tempo. È stata una lunga mattinata per Marc Marquez, che prima di segnare il giro più veloce nelle FP1 ad Assen, ha rischiato grosso con questa tremenda caduta in curva 15. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ducati, finendo rovinosamente sulla ghiaia, senza conseguenze. Pochi minuti dopo è arrivata la reazione del campione, che ha chiuso la sessione davanti a tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spavento per Marc Marquez: il video della tremenda caduta nelle FP1 ad Assen

