Spari sulla folla in attesa della farina | morti e feriti l’orrore in un istante

In un istante di terrore, la pace si è dissolta tra le urla e il caos a Gaza: un attacco aereo ha devastato un mercato affollato, lasciando dietro di sé morti e feriti. La scena di sventura evidenzia ancora una volta la crudele realtà di un conflitto senza fine, con responsabilità ancora da chiarire. La speranza ora si intreccia con il dolore, ma la volontà di pace non deve mai spegnersi.

Un nuovo attacco aereo ha colpito duramente la Striscia di Gaza giovedì, causando 18 vittime in un affollato mercato di Deir al Balah, secondo quanto riportato da fonti ospedaliere locali. La responsabilità dell’attacco sarebbe dell’ esercito israeliano, che però non ha rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto. Testimoni riferiscono che l’attacco sarebbe avvenuto durante l’intervento di una unità di polizia in abiti civili, incaricata di contrastare fenomeni di saccheggio e mercato nero legati agli aiuti umanitari. Due missili lanciati da droni avrebbero colpito la zona proprio mentre gli agenti distribuivano farina e beni di prima necessità, precedentemente sequestrati a commercianti illegali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Spari sulla folla in attesa della farina”: morti e feriti, l’orrore in un istante

