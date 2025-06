Sparatoria di Centola l' imprenditore finisce sotto scorta e in una località protetta

Una tranquilla notte a Centola si trasforma in un incubo di violenza: l’imprenditore 60enne di Foria, coinvolto in una sparatoria domestica, è ora sotto scorta e protetto in una località segreta insieme alla famiglia. Un gesto estremo che ha scosso la comunità, sollevando domande sul livello di sicurezza e sulle minacce che circondano chi cerca di difendersi. La vicenda continua a far parlare, lasciando aperti molti interrogativi sulla legalità e sulla tutela dei cittadini.

È in una località protetta insieme alla moglie e ai figli l’imprenditore 60enne di Foria di Centola, che nella notte tra domenica e lunedì all’interno della sua abitazione ha ha esploso alcuni colpi di pistola contro tre persone che si erano introdotte nella sua villetta: uno dei presunti ladri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: centola - imprenditore - località - protetta

Spara ai ladri in casa e ne uccide uno, poi nasconde il cadavere. Due giorni dopo confessa, indagato imprenditore 60enne di Centola nel Salernitano - La drammatica vicenda di Centola si complica: un imprenditore 60enne ha sparato ai ladri in casa, ferendone due, e poi ha nascosto il cadavere.

Spratoria Centola: trasferito in località protetta 60enne che ha ucciso il ladro; Centola, spara ai ladri in fuga dopo un furto: trasferito in località protetta; Palinuro, Bicchielli (NM): “Concedere nullaosta a costruire un’antenna in un’area protetta è sconcertante”.