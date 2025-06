Spara dalla finestra denunciato Mini | Comportamento inaccettabile

Un gesto irresponsabile e pericoloso ha scosso la tranquilla serata a Villa Campanile. Gabriele Nuti, protagonista di un comportamento inaccettabile, ha aperto il fuoco dalla finestra nel tentativo di allontanare alcuni giovani che cercavano il loro cane smarrito. La vicenda ha portato alla denuncia presso la Procura della Repubblica, mentre anche Leonardo Benedetti e la sua famiglia si apprestano a farsi sentire. La sicurezza e il rispetto devono prevalere, e nessuno può permettersi di mettere a rischio vite innocenti.

di Gabriele Nuti L'uomo che l'altra sera a Villa Campanile ha sparato ai due giovani che stavano cercando il cane scappato da casa, è stato denunciato alla Procura della repubblica dai carabinieri. Altra denuncia verrĂ presentata da Leonardo Benedetti e dalla sua famiglia tramite il proprio legale. Leonardo martedì sera era insieme a cinque amici che aveva coinvolto per andare a cercare il cucciolo di pastore cecoslovacco che ha preso da poco insieme alla fidanzata con la quale presto andrĂ a vivere nella casa che stanno sistemando in via Dori a Villa Campanile. Il gruppetto si era appena diviso per cercare di coprire piĂą zone e Leonardo era insieme a Mohamed quando i due si sono avvicinati a una casa.