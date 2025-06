Spalletti al posto di Tudor | Perfetto per la Juventus

Dopo un pesante ko contro il Manchester City, la Juventus si interroga sul futuro di Tudor. La possibile svolta potrebbe arrivare dal ritorno di Spalletti, un tecnico che incarna esperienza, carisma e un metodo vincente. La sua nomina rappresenterebbe la soluzione perfetta per rilanciare i bianconeri e affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide future. Scopriamo perché Spalletti potrebbe essere il candidato ideale per riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano.

Tudor finisce sotto accusa dopo la 'scoppola' rimediata contro il Manchester City: il fantasma di Spalletti sull'allenatore croato Tonfo pesantissimo per la Juventus, che già con il pass in tasca per gli ottavi del Mondiale per Club rimedia una fragorosa sconfitta per mano del Manchester City. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Gli uomini di Pep Guardiola travolgono la 'Vecchia Signora' e dominano in lungo e in largo nella sfida di Orlando. Juve quasi mai in partita e che fa un deciso passo indietro rispetto alle convincenti prestazioni con Al Ain e Wydad. I bianconeri scivolano al secondo posto nel girone e dovranno così affrontare agli ottavi un altro spauracchio come il Real Madrid.