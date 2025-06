Spagna-Francia oggi in tv Europei basket femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

L’attesa per l’Europeo di basket femminile 2025 si fa sempre più intensa, con le semifinali in programma oggi. La sfida tra Spagna e Francia promette emozioni da brivido, mentre l’Italia si prepara a sfidare il Belgio per conquistare un pass per la finale di domenica. Chi salirà sul podio? Scopri gli orari, il programma, lo streaming e non perdere neanche un istante di questa avvincente battaglia!

L ‘Europeo di basket femminile 2025 è pronto a vivere le sue fasi finali. Nella giornata di venerdì 27 giugno verranno infatti disputate le due semifinali tra Spagna-Francia ed Italia-Belgio, che completeranno il quadro della finale, in programma domenica 29. La favorita per la vittoria rimane la Francia, forte delle ultime prestazioni, ma le altre contendenti proveranno a dire la loro fino alla fine. La prima semifinale sarà quella tra Spagna e Francia, con palla a due prevista al Pireo alle ore 16.30. La squadra iberica ha superato, con non poche difficoltà, la Repubblica Ceca nel suo quarto di finale, ed è ora pronta ad affrontare la stellare sfida con le transalpine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Spagna-Francia oggi in tv, Europei basket femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

