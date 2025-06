Spa sotto le stelle e open day Risveglio con yoga e meditazione

Preparati a vivere un weekend magico sotto le stelle! Da oggi a domenica, Castrocaro si trasforma in un’oasi di benessere e relax con spa aperte, yoga, meditazione e un emozionante open day dedicato al risveglio interiore. Un’occasione unica per scoprire i benefici delle acque e fanghi di tradizione secolare, valorizzati dalla collaborazione di istituzioni e comunità locali. Non perderti questa esperienza indimenticabile che unisce natura, salute e tradizione!

Da oggi a domenica anche Castrocaro si tuffa nella magia della Notte celeste. Un appuntamento che si rinnova ogni anno per mettere in vetrina e far conoscere le proprietà benefiche, scientificamente validate, di acque e fanghi di tradizione secolare. Con la complicità e il coinvolgimento delle istituzioni, del mondo dell'associazionismo, delle Pro loco, degli esercenti e degli stessi residenti, pronti a esaltare le eccellenze delle rispettive cittadine. Oggi dalle 7 alle 18 all'ombra del Campanone si celebra l'open day delle Terme con l'accesso gratuito alle cure inalatorie. Chiusi i reparti, tutti al bar del parco dove è in programma la 'Magic night' con dj set, spa sotto le stelle e drink di benvenuto proposti al costo di 35 euro.

