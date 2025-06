Sovrapprezzi ritardi e dominio di Rheinmetall | ecco come la Germania ha speso i primi 100 miliardi per il riarmo

Scopri come la Germania ha investito oltre 100 miliardi di euro in armamenti, con sovrapprezzi e il dominio di Rheinmetall, rivelando una strategia di riarmo che sta rivoluzionando l’equilibrio militare europeo. Tre anni dopo l’annuncio di Scholz, un’indagine esclusiva svela come questi fondi siano stati spesi e quali siano le implicazioni per la sicurezza internazionale. Continua a leggere per capire cosa si nasconde dietro questa imponente spesa militare.

L’ex cancelliere Olaf Scholz stupì il Parlamento quando il 27 febbraio 2022, appena quattro giorni dopo l’aggressione della Russia all’ Ucraina, reagì annunciando lo stanziamento straordinario di 100 miliardi per riammodernare l’esercito. Il nuovo esecutivo ha previsto ancora crediti per oltre 500 miliardi in dodici anni. Un’equipe di giornalisti della ZdF ha voluto verificare come sono stati destinati i fondi già stanziati e a tre anni dalla “svolta epocale” di Scholz ha constatato che ben 22 progetti sono stati assegnati al colosso Rheinmetall, con l’industria bellica che ha presentato aumenti dei costi su quelli già assegnati in almeno 11 casi, con un sovrapprezzo totale di circa 13 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sovrapprezzi, ritardi e dominio di Rheinmetall: ecco come la Germania ha speso i primi 100 miliardi per il riarmo

