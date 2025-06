SOULM8TE | data di uscita cast trama e tutto quello che sappiamo sullo spin-off di M3GAN

Sei pronto a scoprire tutto sullo spin-off che sta facendo tremare i fan dell’horror? Soulm8te, il nuovo film tecnologico e inquietante, promette di portare la suspense a livelli mai visti prima. Con una trama che si addentra nei pericoli dell’intelligenza artificiale e un cast di cui si parla già, l’attesa cresce. Ecco tutto quello che sappiamo finora su questa attesissima uscita.

Spin-off del film horror M3GAN, è in lavorazione un nuovo film horror tecnologico intitolato SOULM8TE, di cui sono già disponibili alcuni dettagli entusiasmanti, tra cui la data di uscita. M3GAN, uscito nel 2022, ha portato alla ribalta la paura della tecnologia moderna raccontando la storia di una bambola dotata di intelligenza artificiale sviluppata per aiutare i bambini ad affrontare la solitudine e il senso di perdita. Naturalmente, la bambola protagonista impazzisce e usa una logica circolare per giustificare la distruzione di chiunque e qualsiasi cosa si frapponga tra lei e il suo obiettivo principale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: m3gan - soulm8te - data - uscita

M3GAN 2.0: Dopo il successo del primo film, uscito nel 2022, il sequel uscirà nelle sale in Italia il 26 giugno, dopo vari cambi di programmazione, inizialmente previsto per il 17 gennaio e poi per il 16 maggio. Il film riprende due anni dopo gli eventi del prim Vai su Facebook

SOULM8TE, annunciata la data d'uscita dello spin-off erotico della saga di M3GAN; Soulm8te, tutto quello che sappiamo sullo spinoff del film horror M3gan; M3GAN, in arrivo lo spin-off SOULM8TE.

M3GAN 2.0 posticipa la data d'uscita al cinema - ComingSoon.it - 0 aveva fissato una data d'uscita per gennaio 2025 che tuttavia non rispetterà: quando arriverà in sala? Segnala comingsoon.it

M3gan, cosa sappiamo dello spinoff Soulm8te | Wired Italia - Trama, personaggi, cast, regia, data di uscita e curiosità sul nuovo capitolo cinematografico della Blumhouse dedicato alle bambole assassine dall'intelligenza artificiale Soulm8te - Da wired.it