Sottocorona | Dove si va oltre i 35 gradi Ma qualcosa sta cambiando

Il caldo in Italia raggiunge picchi incredibili, superando i 35 gradi, mentre il cielo si presenta pressoché sgombro di nuvole. Tuttavia, qualcosa sta cambiando: le previsioni di Paolo Sottocorona su La7 anticipano sorprese e variazioni nelle condizioni meteorologiche. Oggi, il panorama è dominato da un cielo limpido, specie al centro e al sud. Ma cosa ci riserva il fine settimana? Scopriamo insieme le anticipazioni del meteorologo.

Niente nuvole e caldo sull'Italia. Ma qualcosa cambia. Paolo Sottocorona presenta su La7 le sue previsioni meteo di venerdì 27 giugno e dei giorni seguenti, e non mancano le sorprese. Oggi le uniche velature del cielo si presentano sulle zone alpine, "perché al centro e al sud succede ben poco per non dire nulla", spiega il meteorologo. E il fine settimana? Santo 28 giugno si replica: "Totale assenza di nuvole al centro e al sud, qualche nuvola e debolissime precipitazioni sulle zone alpine", afferma Sottocorona. Il weekend prosegue domenica 29 giugno con "qualche fenomeno da instabilità in alto Piemonte, alta Lombardia ma anche sulla parte occidentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona: "Dove si va oltre i 35 gradi". Ma qualcosa sta cambiando

In questa notizia si parla di: sottocorona - oltre - gradi - cambiando

Meteo, è già tempo del grande caldo? Cosa svela Sottocorona sulle temperature; Quanto durerà il maltempo sull’Italia con pioggia e neve: schiarite in arrivo, le previsioni meteo; Meteo, Sottocorona: Aria fredda in arrivo. Poi lo stop, come cambia tutto.

Meteo, Sottocorona: "Dove si va oltre i 35 gradi". Ma qualcosa sta cambiando - Paolo Sottocorona presenta su La7 le sue previsioni meteo di venerdì 27 giugno ... Scrive iltempo.it

Meteo, Sottocorona contro l'aumento delle temperature: "Saremmo oltre i 50 gradi" - Ed è proprio con loro che polemizza Paolo Sottocorona, facendo notare che se aumentassero davvero ogni giorno adesso saremmo già oltre i 50 gradi. Riporta iltempo.it