Sotto sequestro il ristorante di lusso del G7 sul lago di Como | La cena di gala si è svolta in una sala abusiva

Un episodio sorprendente scuote il prestigioso scenario del Lago di Como: il ristorante di lusso Crotto dei Platani, sotto sequestro, ha ospitato illegalmente la cena di gala del G7 “Como Lake 2024”. Un gesto che solleva pesanti interrogativi sulla legalità e il rispetto delle norme, lasciando tutti con il fiato sospeso. La vicenda si sviluppa tra accuse e misteri, dimostrando quanto possa essere sottile il confine tra esclusività e illegalità. Continua a leggere.

Il ristorante Crotto dei Platani, un esclusivo locale di Brienno, sul lago di Como, ha rotto i sigilli imposti dalla Procura per ospitare la cena di gala del G7 “Como Lake 2024” in una sala sottoposta a sequestro preventivo. Il titolare del locale sarà chiamato a rispondere dell'accusa di violazione di sigilli oltre che di presunto abuso edilizio e urbanistico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

