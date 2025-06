Sotto esame le politiche in favore dei giovani

a sperimentare un approccio innovativo per misurare l’efficacia delle politiche a favore dei giovani. Questo incontro rappresenta un passo importante verso una società più equa e inclusiva, dove le nuove generazioni sono al centro delle decisioni. La valutazione di impatto generazionale potrebbe diventare il modello da seguire per altri comuni italiani, puntando a costruire un futuro più sostenibile e giusto per tutti.

Obiettivo dichiarato: ridurre il divario generazionale e promuovere una società e un’economia più favorevoli ai giovani. Così l’altra mattina nel municipio di Casalecchio si è svolto un incontro che ha visto amministratori, funzionari e ricercatori della Fondazione Ries confrontarsi sulla cosiddetta valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche del Comune di Casalecchio. La cittadina alle porte di Bologna è infatti la prima città italiana non capoluogo a dotarsi di questo strumento che ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo di politiche in grado di ridurre il divario generazionale, rispondendo alle preoccupazioni dei giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sotto esame le politiche in favore dei giovani

In questa notizia si parla di: politiche - giovani - sotto - esame

Luigi Abete nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia: focus su politiche industriali e giovani - Luigi Abete è stato nominato nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia, focalizzandosi su politiche industriali innovative a sostegno delle industrie culturali e creative.

Ecco le tracce per la prova di italiano dell'esame di maturità 2025: "I giovani, la mia speranza" un messaggio del giudice Borsellino, riflessioni sulla parola "Rispetto" da un testo di Maccioni, una poesia di Pasolini, gli anni Trenta e il New Deal da un testo di Br Vai su Facebook

Sotto esame le politiche in favore dei giovani; Regione Emilia-Romagna, affitti brevi sotto esame. Francesca Lucchi (PD): “Una legge per equità sociale e sviluppo responsabile”; Roma fanalino di coda per la qualità della vita dei giovani.

Sotto esame le politiche in favore dei giovani - Il Comune adotta la ’valutazione di impatto generazionale’ sulle decisioni amministrative per indirizzare le scelte verso il futuro ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Politiche giovanili: proposte sociali, economiche e democratiche dal Paper ASviS - ASviS - Agenzia ANSA - Politiche giovanili: proposte sociali, economiche e democratiche dal Paper ASviS Responsabilità editoriale di ASviS 03 novembre 2022, 16:43 ... Lo riporta ansa.it