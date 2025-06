Sotterranei in giallo Mistero da risolvere gioco e scoperta

entusiasmarsi tra segreti e misteri, scoprendo la storia nascosta di Milano. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove ogni passo potrebbe svelare una nuova verità e portare alla luce i segreti più reconditi del Castello Sforzesco. Non perdete l’occasione di immergervi in questa coinvolgente avventura che unisce storia, enigmi e suspense, per un’estate all’insegna del noir e della scoperta.

Da luglio, il Castello Sforzesco di Milano si trasforma in un palcoscenico dove mistero, gioco e immersione si intrecciano tra gli angoli più nascosti della fortezza milanese. Tutto parte da una domanda: Chi ha ucciso Galeazzo Maria Sforza? Un Cluedo vivente, ambientato in una location suggestiva, condurrà i partecipanti tra indovinelli, indizi, osservazione e riflessione, fino a scendere nei sotterranei. Un’avventura pensata per far ragionare e divertire, aperta alle famiglie con bambini dai 10 anni in su. Non solo per i più piccoli: l’esperienza è adatta a ogni fascia d’età. Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi iconici della città meneghina, accompagnati dalla narrazione dinamica e coinvolgente di una guida del team Ad Artem. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sotterranei in giallo. Mistero da risolvere, gioco e scoperta

