Sotfball big match per l' Italiposa | sul diamante del Buscherini c' è la capolista Bollate

Prepariamoci a un emozionante weekend di softball sull’attivo diamante del Buscherini C 232! L’Italposa Forlì si prepara a sfidare due delle avversarie più temute: le campionesse d’Italia di Bollate, in vetta alla classifica, e la forte squadra Varesina del Saronno. Due appuntamenti imperdibili che metteranno a dura prova il cuore e le capacità delle nostre giocatrici, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo inning.

Due sfide complicate aspettano l'Italposa Forlì nei prossimi due week-end, sabato al Buscherini arrivano le campionesse d'Italia e capolista della regular season le milanesi del Bollate, il sabato successivo sempre al Buscherini arriva la formazione Varesina del Saronno attualmente al secondo.

