Sostenibilità e autonomia strategica Da dove passa la nuova cooperazione europea per i fondi della Difesa

La nuova cooperazione europea per i fondi della difesa si configura come un pilastro fondamentale per l’indipendenza strategica e la sostenibilità del continente. La firma dell’accordo tra la Commissione Europea e l’Agenzia Europea per la Difesa apre le porte a una gestione più efficace e coordinata delle risorse, rafforzando la capacità di risposta alle sfide globali. Ma quali sono le opportunità e le sfide che questa partnership comporta?

La Commissione europea e l'Agenzia europea per la difesa (Eda) hanno sottoscritto l'accordo di partenariato finanziario ( Financial Framework Partnership Agreement – Ffpa), che rappresenta un passo istituzionale significativo per il rafforzamento della cooperazione nella gestione dei fondi europei destinati alla difesa. Il documento mira a stabilire una cornice giuridica e operativa stabile per la gestione indiretta del Fondo europeo per la difesa ( European defence Fund – Edf), facilitando il lavoro congiunto tra Commissione e Agenzia e assicurando maggiore continuità, rapidità e prevedibilità nelle procedure di attuazione.

