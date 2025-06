Sorteggio Wimbledon | tabellone complicato per Sinner possibile derby azzurro con Musetti ai quarti di finale

Il sorteggio di Wimbledon presenta un tabellone impegnativo per Jannik Sinner, che cerca di riscattarsi dopo due finali perse contro Alcaraz. La strada verso la gloria potrebbe portare a uno spettacolare derby azzurro con Musetti ai quarti, aprendo le porte a sfide storiche contro Djokovic in semifinale e Alcaraz in finale. Il sogno di conquistare il torneo pi√Ļ prestigioso del tennis √® ancora vivo, e tutto pu√≤ succedere...

Jannik Sinner √® chiamato a rifarsi dopo le due sconfitte in finale contro Carlos Alcaraz a Roma e Parigi. Sul suo percorso potrebbe incontrare Lorenzo Musetti ai quarti di finale. Il vincitore dell'eventuale derby azzurro ha la possibilit√† di trovarsi contro Novak Djokovic in semifinale ed eventualmente Carlos Alcaraz in finale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Sorteggio Wimbledon: tabellone complicato per Sinner, possibile derby azzurro con Musetti ai quarti di finale

In questa notizia si parla di: finale - derby - sinner - azzurro

Derby azzurro in finale? Sinner ci spera! - Il derby azzurro si prepara a infiammare la finale degli Internazionali d'Italia 2025, con Jannik Sinner pronto a dare il massimo.

#Pellegrino vince il derby azzurro e vola in finale a #Perugia, sfiderà Fatic Vai su Facebook

Wimbledon, è subito derby azzurro. Jannik Sinner sfida Nardi al primo turno: il possibile cammino del numero uno al mondo; Wimbledon, il tabellone: Sinner debutta con Nardi; Sinner, il primo avversario a Wimbleon è Nardi. Poi tabellone duro: dalla sua parte Djokovic, Draper e Musetti.

Sorteggi di Wimbledon: subito il derby Sinner-Nardi. Ostacolo Alcaraz per Fognini - Sorteggiato il tabellone di singolare maschile dell'edizione 2025 di Wimbledon con un derby all'esordio per Jannik Sinner contro Luca Nardi mentre Carlos Alcaraz se la vedrà con Fabio Fognini. Riporta msn.com

Wimbledon: derby azzurro al via, Sinner pesca Nardi. Paolini con Sevastova - 1 al mondo debutterà martedì sui prati londinesi di Wimbledon contro Luca Nardi. Si legge su ansa.it