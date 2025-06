Sorteggio Wimbledon 2025 | Sinner trova Musetti e Djokovic sulla sua strada Alcaraz fortunato

Il sorteggio di Wimbledon 2025 ha acceso il fermento tra gli appassionati di tennis: Jannik Sinner si trova di fronte a sfide impegnative, con Musetti e Djokovic sulla sua strada, mentre Alcaraz, fortunato nel percorso, si prepara a difendere il titolo. La battaglia si annuncia avvincente, tra derby italiani e incontri di altissimo livello. Chi emergerà vittorioso da questo emozionante torneo? Lo scopriremo solo vivendo le intense emozioni di Wimbledon.

Andata in scena la cerimonia del sorteggio del tabellone principale dei singolari di Wimbledon. A Londra c’era grande attesa su quello che sarebbe stato il percorso di Jannik Sinner (n.1 del mondo) e dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), campione in carica dei Championships. Sinner inizierà il percorso, affrontando in un derby Luca Nardi, trovandosi nello stesso quarto di Lorenzo Musetti e avendo come possibile ottavo di finale l’incrocio con l’americano Tommy Paul. Nei fatti, tutti i giocatori di maggior rilievo sono nella parte alta, visto che il britannico Jack Draper e il serbo Novak Djokovic comporranno il secondo quadrante del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio Wimbledon 2025: Sinner trova Musetti e Djokovic sulla sua strada, Alcaraz fortunato

