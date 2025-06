Sorteggio Wimbledon 2025 | le teste di serie gli italiani e dove seguirlo

Oggi, venerdì 27 giugno 2025, si svolge il tanto atteso sorteggio ufficiale di Wimbledon 2025, il torneo di tennis su erba più prestigioso al mondo, che inizierà il 30 giugno. Con le teste di serie, gli italiani in corsa e tutte le informazioni su dove seguirlo in diretta, questa giornata promette emozioni e sorprese. Resta con noi su Sportface Tv per non perderti nulla e vivere il grande tennis come mai prima d’ora.

Si terrà oggi il sorteggio ufficiale di Wimbledon 2025, il torneo di tennis più prestigioso sull'erba, che prenderà il via lunedì 30 giugno. E' tutto pronto per il sorteggio ufficiale di Wimbledon 2025, che si terrà oggi, venerdì 27 giugno 2025 alle ore 11 (ora italiana). Il torneo di tennis più prestigioso sull'erba prenderà il via lunedì 30 giugno e terminerà domenica 13 luglio nel nel All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra.

