sorteggio wimbledon 2025 il tabellone femminile e il cammino di paolini

Le speranze del tennis femminile italiano a Wimbledon sono tutte su Jasmine Paolini, che lo scorso anno perse in finale contro Barbora Krejcikova al termine di un torneo emozionante per l’attuale numero 4 del mondo. L’obiettivo quest’anno è chiaramente provare a lottare per vincere: lo farĂ cominciando all’esordio contro Anastasija Sevastova, numero 402 nel ranking Wta. La tennista azzurra è nella parte di tabellone di Aryna Sabalenka, che potrebbe incontrare in semifinale. Dall’altro lato invece Iga Swiatek e Coco Gauff. Lucia Bronzetti sfiderĂ Teichmann, mentre a Elisabetta Cocciaretto non è andata benissimo: esordio contro Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it