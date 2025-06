Sorteggio tabellone Wimbledon 2025 | gli avversari degli azzurri

Il sorteggio del tabellone di Wimbledon 2025 è alle porte, e gli azzurri sono pronti a fare la loro grande prova sui gloriosi prati londinesi. Con il cuore pieno di speranze e la determinazione di emergere tra i migliori, il battaglione italiano si prepara ad affrontare avversari di altissimo livello. Scopriamo insieme le coppie e le sfide che attendono i nostri campioni in questa edizione tanto attesa, pronta a scrivere nuovi capitoli di gloria.

Il battaglione azzurro in trasferta a Londra è pronto a battersi sui prati dell'All England Club: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio. Mentre ad Eastbourne e Maiorca si cerca di tirare le somme e di incoronare i nuovi re dei due campi, a Wimbledon i preparativi fervono come non mai. I top player sono a Londra già da diversi giorni, per prendere confidenza con i prati dell'All England Club e per mettere nelle gambe il maggior numero di allenamenti possibile. (Instagram) – Ilveggente.it Il terzo Slam dell'anno entrerà nel vivo lunedì 30 giugno e la tensione, così come l'emozione, è, manco a dirlo, letteralmente alle stelle.