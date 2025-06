Sorteggio tabellone maschile Wimbledon 2025 | gli avversari di Sinner

Il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon 2025 ha rivelato subito alcune sfide emozionanti per Jannik Sinner, che esordirà in un derby contro un avversario di grande calibro. Con gli occhi puntati sui campi verdi di Londra, gli appassionati si chiedono quali ostacoli attendano l’azzurro e come potrà affrontare questa prestigiosa prova. La fase di preparazione sta entrando nel vivo, e il torneo si avvicina sempre di più, promettendo emozioni da non perdere.

Jannik Sinner esordirà in un derby al torneo di Wimbledon 2025: sorteggiato il tabellone maschile, gli avversari dell’azzurro e di Alcaraz La grande attesa è quasi finita. Ancora pochi giorni ed inizierà uno dei tornei più prestigiosi per quanto riguarda il mondo del tennis. Ci riferiamo ovviamente a Wimbledon, il torneo che si disputa a Londra, sul prato inglese. Dopo la finale del Roland Garros che ha regalato emozioni infinite con una finale epica tra Sinner ed Alcaraz, l’attesa è davvero grande. Come risponderà il talento di San Candido a quanto accaduto a Parigi? Ed Alcaraz riuscirà ad imporsi anche sull’erba inglese? Ancora pochi giorni e lo scopriremo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sinner e Alcaraz fuori dai giochi: sorpresa clamorosa a Wimbledon - L’emozione e la passione di un tennis senza limiti, ma a Wimbledon qualcosa di inatteso scuote gli appassionati: Sinner e Alcaraz, protagonisti di un duello epico al Roland Garros, sono ora fuori dai giochi.

I quarti di finale teorici del tabellone maschile di Wimbledon [1] Sinner - [7] Musetti [4] Draper - [6] Djokovic [5] Fritz - [3] Zverev [8] Rune - [2] Alcaraz

Il tabellone di Wimbledon 2025: con chi giocano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini · Tennis ATP e WTA; Sinner nel lato di Musetti, Draper e Djokovic. Alcaraz apre con Fognini; Sorteggio Wimbledon diretta: il tabellone e gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini.

Sorteggio Wimbledon diretta: il tabellone e gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini - Sinner e Alcaraz sono testa di serie numero uno e due e quindi potranno incontrarsi solo in finale eventualmente.

Tennis, Wimbledon. Ecco il tabellone, Sinner debutta contro Nardi - Quattro teste di serie: Jannik Sinner è il numero 1, Lorenzo Musetti 7, Flavio Cobolli 22 e Matteo Berrettini 32.