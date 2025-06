Sorteggio tabellone femminile Wimbledon 2025 | il percorso di Jasmine Paolini

Il sorteggio del tabellone femminile di Wimbledon 2025 ha svelato le prime sorprese e i percorsi più affascinanti. Tra le protagoniste, Jasmine Paolini si prepara a sfidare avversarie di alto livello, con una possibile semifinale contro Aryna Sabalenka, leader del torneo. Un percorso ricco di emozioni che promette scintille e grandi sfide, rendendo questa edizione ancora più imperdibile. Scopriamo insieme cosa attende la nostra tennista italiana.

Il sorteggio del tabellone femminile di Wimbledon 2025 è stato realizzato: le avversarie di Jasmine Paolini, possibile semifinale contro Sabalenka La grande attesa è finita. Wimbledon è ormai alle porte ed il primo atto, come accade sempre, è il sorteggio del tabellone. Per quanto riguarda quello femminile, non sono mancate le sorprese. Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, guida ovviamente il seeding e proverà a colmare la lacuna del numero zero alla casella dei Wimbledon vinti. Nello stesso lato del tabellone in alto c’è anche Jasmine Paolini, finalista uscente del torneo, cresciuta molto nell’ultimo anno e con il chiaro obiettivo di difendere lo storico risultato conseguito e, magari, provare a conquistare un trofeo che sarebbe leggendario. 🔗 Leggi su Sportface.it

