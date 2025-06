Sorpresa Inter ora cambia tutto | salta il colpo di mercato

L’Inter, fresca di successo contro il River Plate a Seattle, ha deciso di cambiare rotta nel calciomercato. La vittoria inaspettata ha acceso nuove speranze e ha spinto i dirigenti a riconsiderare ogni strategia, lasciando da parte i piani precedenti. Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare le prossime mosse del club nerazzurro. Ma quali sono le novità in arrivo? Scopriamolo insieme, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

L’Inter, in queste ore, ha deciso di rivedere le proprie strategie di mercato. Saltato un atteso colpo di mercato: la decisione del presidente Marotta. Le valutazioni relative al calciomercato possono cambiare in pochi giorni. O addirittura, nel giro di 90 minuti. Ne sa qualcosa, ad esempio, l’Inter che, in seguito all’ottima prestazione sfoderata a Seattle contro il River Plate nel Mondiale per Club, ha deciso di rivedere le proprie strategie e seguire piani finora mai presi in considerazione per rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Christian Chivu. (LaPresse) TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it