Sorelle in stile | Amelia ed Eliza Spencer conquistano con look coordinato in rosso

Le sorelle Amelia ed Eliza Spencer, nipoti di Lady Diana, brillano ancora una volta al Serpentine Gallery Summer Party di Londra, conquistando tutti con il loro look coordinato in rosso. Eleganza e stile si incontrano in un’armonia perfetta tra raffinatezza e modernità , lasciando il pubblico senza fiato. La loro scelta di outfit firmati Alberta Ferretti sottolinea un’evoluzione di classe e personalità . Ma come continueranno a stupire nel mondo della moda?

Al Serpentine Gallery summer party di Londra, Lady Amelia e Lady Eliza Spencer (nipoti di Lady Diana) hanno catturato l’attenzione con look coordinati in rosso. Lady Amelia ha optato per un maxi abito monospalla firmato Alberta Ferretti, con linea fluida e manica drappeggiata. La mise è stata completata da girocollo luminoso e orecchini chandelier. Lady Eliza ha indossato un vestito a fascia lungo fino al pavimento, sempre di Alberta Ferretti. Infine, mini borsa gioiello e preziosi coordinati. Entrambe hanno optato per abiti ispirati all’antica Grecia con silhouette fluide, tessuti drappeggiati e tonalitĂ intense. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sorelle in stile: Amelia ed Eliza Spencer conquistano con look coordinato in rosso

