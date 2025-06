Sora Memorial Riccardo Porretta

In un’atmosfera di rispetto e celebrazione, l’Unione Ciclistica Sora, sotto la guida del presidente Donato Scala, si appresta a commemorare Riccardo Porretta con la sua trentesima edizione del Memorial. Questa gara su strada non solo rende omaggio a un talento scomparso troppo presto, ma rappresenta anche un momento speciale di unità e passione per il ciclismo. Un evento imperdibile, che unisce storia, emozioni e sport in un’unica giornata indimenticabile...

L'Unione Ciclistica Sora, associazione guidata dal presidente Donato Scala, organizza domenica 29 giugno la trentesima edizione del Memorial "Riccardo Porretta", gara su strada dedicata alla memoria dello sfortunato ciclista che perse la vita proprio in sella alla sua bicicletta

In terra ciociara, nel paese, Sora, del leggendario console romano Marco Attilio Regolo, domenica 29 g

«Trenta anni insieme nel ricordo di un grande amico, appassionato di ciclismo e della bicicletta in ogni sua declinazione».