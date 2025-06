Sora Incanta con Santa Restituta | un trionfo di emozioni e cultura

Sora incanta con Santa Restituta, un evento che ha unito emozioni e cultura in un crescendo di fascino e spiritualità. La due giorni, terminata il 26 giugno, ha trasformato la città in un palcoscenico di arte, musica e tradizione, portando alla luce un tesoro nascosto nel cuore del Lazio. Un successo straordinario che ha lasciato il segno, confermando Sora come meta imperdibile per gli amanti di cultura e spiritualità, e che promette di essere solo l’inizio di una lunga serie di iniziative culturali.

Si è conclusa ieri, 26 giugno, una due giorni indimenticabile a Sora, all'insegna di arte, musica e spiritualità, che ha visto la città protagonista di un successo straordinario. Il progetto “Santa Restituta: un tesoro nascosto nel cuore del Lazio”, promosso dall’Associazione Carpe Diem di Sora. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

