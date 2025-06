Sora cane lasciato per ore nel bagagliaio sotto il sole | salvato in extremis dalla Guardia Zoofila

Una scena che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche quella di Sora, dove un cane di piccola taglia è stato salvato in extremis dalla guardia zoofila. Chiaro esempio di come, sotto il caldo estivo, la negligenza possa mettere a rischio la vita degli animali. La prontezza degli intervenuti ha evitato una vera e propria tragedia, ricordandoci l’importanza di rispettare e proteggere i nostri amici a quattro zampe in ogni momento.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di giovedì 26 giugno 2025 a Sora, in provincia di Frosinone, dove un cane di piccola taglia è stato lasciato chiuso all’interno del bagagliaio di un’automobile parcheggiata sotto il sole, in piena ondata di caldo. L’auto si trovava in sosta nell’area del presidio ospedaliero Santissima Trinità. Secondo quanto ricostruito, l’animale era rinchiuso in un trasportino nel vano posteriore del veicolo, senza alcuna possibilità di uscita o riparo dal calore. Sarebbe rimasto lì per oltre due ore, con i finestrini completamente chiusi e l’auto esposta al sole, in una delle giornate più torride dell’estate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sora, cane lasciato per ore nel bagagliaio sotto il sole: salvato in extremis dalla Guardia Zoofila

In questa notizia si parla di: sora - cane - lasciato - bagagliaio

Sora, cane lasciato per ore nel bagagliaio sotto il sole: salvato in extremis dalla Guardia Zoofila - Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di giovedì 26 giugno 2025 a Sora, in provincia di Frosinone, dove un cane di piccola taglia è stato lasciato chiuso ... romadailynews.it scrive

Lascia il cane nel bagagliaio dell’auto al sole per più di due ore: interviene la Guardia Zoofila - L’animale chiuso in auto ha destato preoccupazione per le sue condizioni: sul posto la Guardia Zoofila. fanpage.it scrive