Sony sta cercando un regista per il film di Bloodborne secondo un insider

Dopo anni di speculazioni, il film di Bloodborne torna a far parlare di sé: secondo quanto rivelato dall'affidabile insider Daniel Richtman, Sony è attualmente alla ricerca di un regista per portare sul grande schermo l'universo oscuro creato da FromSoftware. Si tratta del primo vero segnale concreto che il progetto è ancora attivo, seppur ancora in una fase embrionale e senza alcun annuncio ufficiale. Aggiungiamo inoltre che il tempismo non è casuale: la recente conferma dell'adattamento cinematografico di Elden Ring prodotto da A24 con la regia di Alex Garland potrebbe aver spinto Sony a muoversi per non restare indietro nel campo delle trasposizioni videoludiche d'autore.

In questa notizia si parla di: sony - regista - film - bloodborne

