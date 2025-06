Sondrio ecco la Casa della Speranza | accoglierà quattro famiglie in difficoltà

Sondrio si apre a un nuovo capitolo di solidarietà con l'inaugurazione della "Casa della Speranza", un luogo dedicato ad accogliere quattro famiglie in difficoltà. Questo ampliamento rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema di housing sociale locale, offrendo non solo una casa, ma anche speranza e futuro. Un'iniziativa che ispira e dimostra come comunità e istituzioni possano unirsi per fare la differenza.

Ampliamento numerico e miglioramento qualitativo per un rafforzamento complessivo del sistema locale di housing sociale: con l'inaugurazione della "Casa della Speranza", che si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, il Comune di Sondrio, capofila dell'intervento, e la Fondazione Orfanotrofio.

Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà, la Casa della Speranza di Sondrio rappresenta un esempio luminoso di rinascita e solidarietà.

